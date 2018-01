Sarà tra pochissime ore Liguria-Toscana la finale del Trofeo delle Regioni di Pallanuoto, in programma dal 2 al 5 ad Ostia.

La finalissima per il titolo si svolgerà alle ore 13 e sarà molto combattuta visto il livello tecnico delle due rose.

Ecco tutti i risultati riassunti:

Finali – venerdì 5 gennaio





9°/10° posto

CR Piemonte-CR Veneto in svolgimento

CR Piemonte: Vitale, Risottino, D. Barucco, Minoi, Mattis, G. Barucco, De Venuto, Mazzon, Tiano, Doda, Barbero, Sanna, Marletti. All. De Venuto

CR Veneto: Giacon, Lazzari, Zorzi, Dusi, Grigolon, Tognon, Cappadonia, Lonardi, Gazzini, Pieretto, Fanton, Giussani. All. Danesin

Arbitro: Fontana.

10.00 7°/8° CR Campania-CR Marche/Umbria

11.00 5°/6° CR Lombardia-CR Sicilia

12.00 3°/4° CR Friuli Venezia Giulia-CR Lazio

13.00 1°/2° CR Liguria-CR Toscana

Girone A: Liguria 15; Lombardia e Friuli Venezia Giulia 10; Campania 6; Piemonte ed Emilia Romagna 1.

Girone B: Toscana 9; Lazio 7; Sicilia 6; Marche/Umbria 4; Veneto 3.

1^ giornata – martedì 2 gennaio

CR Lombardia-CR Campania 6-1

CR Lazio-CR Toscana 6-14

CR Liguria-CR Emilia Romagna 27-1

CR Veneto-CR Marche/Umbria 4-8

CR Piemonte-CR Friuli Venezia Giulia 3-10

2^ giornata – mercoledì 3 gennaio

CR Emilia Romagna-CR Lombardia 3-18

CR Campania-CR Piemonte 10-1

Friuli Venezia Giulia-CR Liguria 6-10

CR Marche/Umbria-CR Lazio 3-3

CR Toscana-CR Sicilia 8-5

CR Emilia Romagna-CR Campania 4-10

CR Lombardia-CR Friuli Venezia Giulia 4-4

CR Liguria-CR Piemonte 13-1

CR Veneto-CR Sicilia 1-12

CR Marche/Umbria-CR Toscana 9-12

3^ giornata – giovedì 4 gennaio

CR Friuli Venezia Giulia-CR Emilia Romagna 12-1

CR Liguria-CR Campania 7-5

CR Piemonte-CR Lombardia 1-14

CR Veneto-CR Toscana 4-3

CR Sicilia-CR Lazio 1-5

CR Lombardia-CR Liguria 3-7

CR Campania-CR Friuli Venezia Giulia 4-11

CR Emilia Romagna-CR Piemonte 4-4

CR Lazio-CR Veneto 4-2

CR Marche/Umbria-CR Sicilia 1-4