Zuckerberg: licenzia 11 mila dipendenti, dobbiamo essere snelli. In un anno il marchio Meta ha perso il 70% del proprio valore.

«Ho sbagliato, e me ne assumo la responsabilità». Con queste parole Mark Zuckerberg ha annunciato nella mattina di oggi mercoledì 9 novembre 2022 il taglio del 13% della forza lavoro di Meta, purtroppo 11mila dipendenti. La notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal e da www.ligurianotizie.it nei giorni scorsi. Questi tagli di personale sono la prima ampia ristrutturazione dell’azienda Facebook fondata nel 2004.

L’altra brutta notizie è che le nuove assunzioni saranno bloccate fino al primo trimestre del 2023.

Zuckerberg in una lettera inviata ai dipendenti e depositata alla Securities and Exchange Commission americana, spiega che il taglio si è reso necessario in seguito a «un aumento significativo degli investimenti, che non ha portato ai risultati sperati ̶ si legge in una nota di agenzia ̶ non solo l’e-commerce non è più tornato ai livelli della fase acuta della pandemia, ma la recessione macroeconomica, l’aumento della concorrenza e il calo della pubblicità online hanno fatto sì che le nostre entrate fossero molto più basse di quanto mi aspettassi».

Il settore vive uno dei momenti più delicati della sua giovane storia a causa di una serie di congiunture, Zuckerberg ha anche voluto entrare su un nuovo mondo ancora tutto da costruire, quel metaverso che nell’ultimo trimestre gli è costato 3,7 miliardi di dollari.

I dipendenti di Meta coinvolti «non sono più in grado di accedere alla maggior parte dei sistemi di Meta da subito». Verranno avvisati con «un’e-mail (che per oggi resterà attiva, ndr) e successivamente potranno parlare con qualcuno per avere risposte alle loro domande» si legge nella lettera.

Cosa succederà ai dipendenti residenti negli USA e il resto del mondo?

I dipendenti che risiedono negli Stati Uniti riceverannp quattro mesi di stipendio, più due settimane per ogni anno di servizio, e sei mesi di assicurazione sanitaria. Per il resto del mondo, Europa compresa, non sono ancora stati dati dettagli.

Dobbiamo «diventare un’azienda più snella ed efficiente» ha scritto Zuck. Il fondatore di Meta spiega come intende farlo: « la riduzione dei costi verrà affidata a società esterne come la riduzione nostro perimetro immobiliare. Stiamo passando alla condivisione della scrivania per le persone che trascorrono la maggior parte del loro tempo fuori ufficio. Nei prossimi mesi implementeremo ulteriori riduzioni dei costi come questo».

Zuck conclude dicendo: « ci sarà una revisione approfondita della nostra spesa per le infrastrutture. Mentre costruiamo la nostra infrastruttura di intelligenza artificiale, ci concentriamo sul diventare ancora più efficienti». ABov