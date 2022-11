Pnrr, Riolfo: 11,4 milioni per l’Imperiese. Proficuo lavoro di Regione Liguria

“Ringrazio la giunta regionale per il proficuo lavoro svolto ed esprimo soddisfazione per gli 11,4 milioni di euro destinati all’Imperiese per gli interventi previsti a difesa del nostro litorale.

Si tratta di fondi approvati, nell’ambito del Pnrr, dal Dipartimento nazionale della Protezione civile su proposta di Regione Liguria per l’attenuazione del rischio alluvioni e dissesto idrogeologico.

Gli interventi riguardano cinque Comuni del nostro territorio: 5 milioni di euro destinati alla seconda tranche del piano di messa in sicurezza del tratto finale del torrente Argentina fra Taggia e Riva Ligure, oltre 3.3 milioni per la realizzazione del primo stralcio del piano di difesa delle spiagge tra Capo Mortola e Capo Sant’Ampelio da Ventimiglia a Bordighera con ripascimento strutturale e opere di protezione, 1.6 milioni da aggiungere a quelli di Comune e Regione per il risanamento del movimento franoso della collina a ridosso della pista ciclabile e dell’Aurelia in zona La Vesca a Sanremo, 1.5 milioni per il terzo lotto degli interventi a difesa della costa e dell’abitato di Ospedaletti a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.