Ztl a Nervi, Tursi contro abitanti e commercianti: indietro non si torna

“Un progetto di riqualificazione per via Oberdan a Nervi, con un nuovo arredo urbano che renda la strada più bella e appetibile per i pedoni, sulla scorta delle esperienze di via Sestri e di via San Lorenzo.

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora lo ha annunciato rispondendo alla consigliera del Partito Democratico Donatella Alfonso, che rilevava il malcontento dei commercianti e dei cittadini nerviesi rispetto alla zona a traffico limitato nel tratto centrale di via Oberdan, e chiedeva quindi di confrontarsi con i cittadini per rivedere la viabilità della zona”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Comune di Genova.

“Incontreremo – ha aggiunto Campora – i commercianti e i residenti. Ascolteremo pareri e proposte, ma non torneremo all’opzione zero. La Ztl non verrà abolita perché questo riporterebbe il traffico in via Oberdan”.