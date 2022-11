Finale di Cassino agrodolce per la New Racing for Genova

Gangi – Bottini secondi di Classe R3C e terzi tra gli Under 25

Fine settimana impegnativo, quello scorso, per la New Racing for Genova, che ha preso parte alla Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport a Cassino, al Giro dei Monti Savonesi Storico e alla Hallowen Ronde.

Rally del Lazio Cassino – Pico – Epilogo agrodolce, per la New Racing for Genova, alla Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport. Due gli equipaggi qualificati in lizza, uno solo al traguardo, quello formato da Federico Gangi – Laura Bottini (Renault Clio) che, dopo una buona prima tappa che ha evidenziato le qualità velocistiche del giovane pilota savonese, nella seconda sono stati attardati da un contatto con una rotoballa con conseguente rottura dell’idroguida. Hanno chiuso la gara al secondo posto di Classe R3C ed al terzo tra gli Under 25, destando comunque una grande impressione. Peggio è andata ai veloci genovesi Davide Melioli – Federico Capilli (Peugeot 106), messi ko da un problema alla frizione nel corso della quinta prova speciale, quando erano a ridosso del trio di testa della Classe N2, tra le più numerose (una ventina di concorrenti) della gara.

Giro dei Monti Savonesi Storico – Ad Albenga, dopo una gara tutta sostanza, i portacolori della New Racing for Genova Sandro Rossi e Stefano Franco Bruno hanno portato la loro Porsche 911 SC al quinto posto assoluto, conquistando anche la seconda piazza nel 3° Raggruppamento.

Hallowen Ronde – Poca sorte, nel secondo atto della gara sammarinese, per l’unica vettura della New Racing for Genova al via. La Peugeot 106 di Classe N2 portata in gara da Angelo Ferrari e Amelia Chiodi si è infatti ritirata dopo la seconda delle previste quattro prove speciali per la rottura di un giunto.

Rally di Castiglione Torinese – La sesta edizione della gara piemontese vedrà in lizza anche un equipaggio portacolori della New Racing for Genova. E’ quello formato da William Valetti e Veronica Lai i quali, con la loro Renault Clio Rs, cercheranno di farsi valere nella sempre combattuta Classe N3.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.