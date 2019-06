Zoagli Sport & Fun, divertimento, sport per festeggiare l’estate

Prosegue anche oggi, domenica 9 giugno dalle ore 14 alle ore 22 la piazza di Zoagli, per il sesto anno di fila, in un grande villaggio dello sport con più di 100 atleti provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione del campione mondiale di kick boxing Marco Costaguta, “Zoagli Sport & Fun”.

Si tratta di una vera e propria fiera dello sport con la possibilità per tutti i partecipanti di scegliere e provare varie discipline in una cornice di musica, divertimento per dare il via alla stagione estiva.

Le varie palestre e associazioni sportive del territorio saranno presenti con i loro stand e spazi per le prove pratiche delle discipline: si passerà dal percorso di minigolf a quello per l’addestramento cinofilo, passando per un vero e proprio ring da combattimento di wrestling, una distesa di tatami e un palco che ospiterà ballerini di ogni tipo.

Sono tante le associazioni che hanno già dato conferma della loro presenza tra le quali figura la “International Wrestling Entertainment” per cui sarà la prima tappa di un mini tour che la ASD farà nei mesi estivi toccando luoghi diversi.

La kermesse, dedicata a diverse discipline sportive e associazioni del terzo settore, avrà anche quest’anno al centro della piazza il ring dei campioni del wrestling della IWE che, come l’anno scorso a partire dalle ore 18, metteranno in scena uno spettacolo per il pubblico presente.

Info sulla pagina Facebook: www.facebook.com/pg/zoaglisportandfun