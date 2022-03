West Beach a Genova-Multedo, eventi dal 1° al 4 aprile

Chi ben comincia…e aprile inizia all’insegna della gastronomia e del divertimento al West Beach, il villaggio sportivo, gastronomico e ricreativo on the beach a Genova-Multedo. Ristorante, aperibar e pizzeria, cene animate con karaoke, intrattenimento e dj set, aperitivi con gli incontri di Genoa e Sampdoria in diretta. Info e prenotazioni 388 8172610 (tel e whatsapp).

VENERDI’ 1 APRILE dalle ore 20.00

Cena musicale con KARAOKE PARTY

Una delle più apprezzate cene animate del West Beach è il Karaoke Party del venerdì, con la simpatia di Elena e Paolo all’interno della tensostruttura riscaldata, con impianto audio/video professionale. Ristorante con menù alla carta, grill-house e pizzeria top quality.

SABATO 2 APRILE dalle ore 20.00

Cena animata LA DOLCE ITA + HAPPY DJ SET

Il weekend di gastronomia e divertimento prosegue con Saturday West Beach, la serata a tutta musica con LA DOLCE ITA, la cena animata con le hit italiane di tutti i tempi e a seguire HAPPY DJ SET 80-90-00. DJ & Voice MAX REPETTO (Radio Babboleo). Ristorante con menù alla carta, grill-house e pizzeria top quality.

DOMENICA 3 E LUNEDI’ 4 APRILE

AperiSamp e AperiGenoa, le dirette su maxischermo di SAMPDORIA-ROMA e VERONA-GENOA

Tornano gli aperitivi calcistici con le sfide ad alta tensione di Genoa e Sampdoria. Nella tensostruttura riscaldata e in sala bar si potranno seguire le dirette SKY-DAZN (su maxischermo e sistema HD multimonitor) dell’incontro SAMPDORIA-ROMA, in programma domenica 3 aprile alle ore 18, e VERONA-GENOA, in programma lunedì 4 aprile alle ore 18.30

________________________________________________________

WEST BEACH GENOVA Sport, food & music Village

Traversa Ronchi Ponente – Arenile di Multedo Genova Tel 010 8565842

RISTORANTE E INFO EVENTI Tel e whatsapp 388 8172610