Week end di sci e benessere ad Artesina

Ad Artesina l’apertura totale degli impianti segna la possibilità di vivere ancora giornate di relax, divertimento e passione. Neve e piste a disposizione per sciare, panorami splendidi da godere ma anche possibilità di camminare oppure semplicemente di riposarsi. La “montagna amica” di Artesina permette situazioni ideali per chi desidera trascorrere il tempo libero in famiglia o con gli amici.

Tutto questo ma non solo perchè il quarto fine settimana della stagione invernale vede al centro dell’attenzione la cura del corpo e del benessere. Gli open day di sabato 18 e domenica 19 dicembre è dedicato alla conoscenza delle migliori tecnologie di pulizia del viso, Hi-Fu ultrasuoni specializzati e deep blue anamnesi. E ancora, grazie al Medical Beauty Servizi, alte tecnologie del corpo come la criolipolisi, alternativa non chirurgica e non invasiva alla liposuzione. Attività su prenotazione al 347.0335937.

Trattamenti giornalieri e possibilità di pernottamento presso l’hotel Marguareis (infoline: 0174 242252).

La promotional season offre l’opportunità di skipass (acquistabile anche online se in possesso del supporto key card) nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì a 27 euro. Le biglietterie, sia in piazza ad Artesina sia a quota 1300, sono aperte dalle 8:30 alle 16:30.

Artesina e il comprensorio del Mondoleski sono a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Una offerta di 130 km di piste (a regime con i collegamenti aperti) adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Tutte le informazioni per l’utenza e gli aggiornamenti in tempo reale sono a disposizione sul sito ufficiale www.artesina.it e sulla pagina www.facebook.com/Artesina/. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.