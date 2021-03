Waterpolo | Sori-Torino 9-17, una gara da archiviare

Una gara dai due volti quella dei ragazzi di mister De Ferrari che perdono 17 a 9 contro un Torino che nelle ultime due frazioni ha mostrato la sua superiorità fisica e mentale.

I tre gol di Penco all’inizio sembravano l’anticipazione di un sabato positivo per i granata, ma l’illusione dei primi due tempi si è trasformata nella triste realtà di una seconda fase di gioco disastrosa.

I piemontesi non mollano mai ma il Sori ha più volte la palla per allungare.

Cosa sia successo al cambio campo è ancora da decifrare, perché il parziale è di 9 a 3.

Molli, disattenti e poco rabbiosi, troppo brutti per essere veri e le scelte arbitrali, anche se discutibili in alcune circostanze, non possono essere un alibi per un atteggiamento che è parso troppo nervoso.

Il resto è solo ordinaria amministrazione per i piemontesi di Aversa.

Capitan Digiesi analizza il tutto: “Dopo i primi due tempi siamo scomparsi, probabilmente non siamo maturi e abbastanza pronti, andiamo dietro a fattori esterni e ci lasciamo condizionare. Dobbiamo migliorare”.

Una gara da archiviare, sopratutto per la seconda metà, che va analizzata a dovere per arrivare alla gara con il Padova tra due settimane nel migliore dei modi, soprattutto mentalmente. Al di là di tutto complimenti al Torino.

Il tabellino

R.N Sori: Benvenuto S., Elefante 1, Olcese, Morotti, Viacava 1, Rojas Borges 2 (1 rigore), Digiesi, Benvenuto V., Penco 4, Cocchiere, Costa, Ninfo, Polipodio 1. All. De Ferrari

Reale Mutua Torino ’81: Costantini, Ermondi, Ligas, Di Giacomo 1, Maffé, Colombo 4, Audiberti, Vuksanovic 4, Novara G. 4, Loiacono 1, Novara E. 1, Gattarossa 2, Santosuosso. All. Aversa

Arbitri Piano e Ferrari

Parziali: 3-3, 1-2, 3-9, 2-3