Da martedì vaccini AstraZeneca in 52 farmacie liguri. Ecco l’elenco completo

Ecco la lista delle prime 52 farmacie liguri che fungeranno da punti vaccinali territoriali (Pvt) per la somministrazione del vaccino AstraZeneca a partire dalla prossima settimana.

Domani è previsto l’avvio delle attività con la ricezione del vaccino e la sua preparazione.

“Le inoculazioni partiranno da martedì 30” hanno precisato i responsabili di Federfarma Genova.

“Da lunedì alla Fiera del Mare di Genova – ha ricordato il governatore Giovanni Toti – verranno vaccinate circa 2 mila persone al giorno, tra ultravulnerabili e anziani dai 70 ai 79 anni.

Per quanto riguarda le prenotazioni in farmacia, per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni possono essere effettuate o direttamente in farmacia a partire da lunedì o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Per la fascia di età fra i 70 e i 74 anni o direttamente in farmacia a partire da martedì o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire da lunedì 29 marzo.

Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le farmacie”.