Wall of Dolls si prepara per Happening Pink. Sabato dalle 14 alle 18 in piazza de Ferrari a Genova per dire BASTA alla violenza sulle donne.

Alla presenza del Presidente GIOVANNI TOTI

Con la partecipazione delle fondatrici JO SQUILLO, FRANCESCA CAROLLO e GIUSY VERSACE

“BASTA alla violenza…perché Donna è Vita e Libertà”

Oggi alla Sala Trasparenza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Happening Pink” di Wall of Dolls per combattere contro la violenza sulle donne.

L’atteso appuntamento è previsto per sabato 26 dalle 14 in Piazza de Ferrari a Genova dove attraverso il linguaggio di musica, arte e spettacolo la ONLUS sottolineerà l’importanza di una cultura di non violenza, di fare rete e di partire dai giovani.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dichiara:

“La violenza contro le donne resta un argomento di drammatica attualità: i numeri dicono che i maltrattamenti sono purtroppo in crescita, dopo una fase, quella della pandemia e delle restrizioni, in cui le denunce erano calate, ma non perché il problema si fosse ridimensionato, anzi.

Spesso i lockdown hanno significato, per molte donne, presenza costante in casa dei loro aguzzini, persone che dovrebbero essere al loro fianco, essere compagni, padri o mariti, non certo fautori di violenza.

Per questo volgiamo sensibilizzare tutti su questa piaga della nostra società, e allo stesso tempo per difendere le donne da ogni forma di sopruso, dando alle vittime la possibilità per affrancarsi, con l’obiettivo di permettere loro il recupero della propria autonomia, materiale e psicologica.

Ogni iniziativa di sensibilizzazione mira a di portare a una maggiore consapevolezza da parte di tutti, uomini in primis: voglio per questo ringraziare Wall of Dolls per l’impegno che ogni giorno mette nel portare avanti la battaglia contro la violenza sulle donne”.

L’assessore alle Pari Opportunità, Scuola, Università e Politiche Giovanili Simona Ferro dichiara:

“Wall of Dolls si conferma essere un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni nella battaglia contro la dilagante piaga della violenza di genere.

In particolare ho apprezzato e condiviso l’iniziativa di sviluppare il progetto nelle scuole del municipio Medio Levante volto a sensibilizzare i ragazzi verso un cammino di cambiamento ideologico della figura femminile basato sul rispetto declinato in tutte le sue forme.

La scelta di comunicare tramite l’universalità dell’arte consente di raggiungere un numero maggiore di persone attraverso emozioni soggettive che non hanno bisogno di interpretazioni.”

Barbara Bavastro, coordinatrice Wall of Dolls Liguria afferma:

“Vogliamo che il messaggio sia positivo, lavorare fin da subito sui giovani e su tutti. Per questo scegliamo mezzi universali che possano essere facilmente percepiti, come la musica, la moda e l’arte.

Le testimonianze di queste donne sono molto importanti per comprendere la gravità della situazione e di quanto si debba intervenire per sensibilizzare la popolazione, per fare rete anche attraverso la collaborazione con scuole, enti pubblici ed associazioni che come noi operano sul territorio.”

In conferenza anche Anna Palmieri (Presidente del Municipio VIII Medio Levante), Lorenza Rosso (Assessore alla Famiglia del Comune di Genova), Alla (Artista musicale), Agostino Banchi (Responsabile pubbliche relazioni Genova Locatelli Pallanuoto), Francesco Berti Riboli (Amministratore delegato e vicepresidente del cda della Casa di cura Villa Montallegro), Marco Vannucci (Segretario generale UIL).

Sabato 26 fino alle ore 18 la piazza cittadina sarà luogo di incontro per comunicare e prevenire anche e soprattutto attraverso testimonianze, interventi di associazioni, scuole, istituzioni ed enti pubblici e privati che da anni operano sul nostro territorio seguendo lo stesso scopo.

Parteciperanno all’evento in veste ufficiale:

il Presidente delle Regione Liguria GIOVANNI TOTI, la Consigliera di Parità della Regione Liguria IRENE MERCURI, l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Liguria SIMONA FERRO, il Consigliere Regionale STEFANO BALLEARI, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova FRANCESCA CORSO, l’Assessore allo Sport ALESSANDRA BIANCHI, l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile SERGIO GAMBINO, l’Assessore al Commercio PAOLA BORDILLI, l’Assessore alla Famiglia del Comune di Genova LORENZA ROSSO, il Presidente del Municipio VIII Medio Levante ANNA PALMIERI, il Segretario Generale di Genova UIL FPL MARCO VANNUCCI e per l’Ordine degli Architetti il Vicepresidente IBLETO FIESCHI e la Presidentessa di Commissione e Comunicazione MIRIAM URAS.

A rappresentare Wall of Dolls ci saranno le fondatrici JO SQUILLO, FRANCESCA CAROLLO e GIUSY VERSACE, e per la Liguria la Coordinatrice regionale BARBARA BAVASTRO, la Vicecoordinatrice l’Avv. CRISTINA ZUNINO, la psicologa CHIARA URCI e le volontarie ALDA MOTTA, ANNA ION SCOTTA, CATIA DELUCIA LUMENO, ELISABETTA GIAGGIOLO, FEDERICA MESSINA, FEDERICA UCCHEDDU, GIOVANNA VIGNOLO, GIUSY GULINO, MONICA PISOTTI, MONICA LOTTI, TIZIANA CASAVOLA, SIMONA GALLUZZO, SIMONA VOLPE.

L’EVENTO

Un programma ricco di appuntamenti che vedrà susseguirsi momenti musicali (con il flash mob di danza e la coreografia di Cindy Giuffrida, il Perfect Life Choir, Aax Donnel, Ranzy, Whiteshark, Alla, Rossaluna Duo, i dj set con Anna Lazza, Loira Linda, Ekaterina e Brigitta Koksis), a momenti di condivisione (con le testimonianze di Maria Antonietta Rositani, Sadia, Nusrat Mollik), alla partecipazione delle associazioni e degli enti presenti sul territorio (Cerchio delle Relazioni Mascherona, Cives, White Dove, B.A.C.A., Croce Rossa Italiana, Carta dei diritti della bambina), al momento studenti (con la presenza dell’Istituto Comprensivo Albaro “A.G. Barrili” e l’Istituto di moda Burgo, al momento sport (con il contributo della Squadra Femminile Pallanuoto Società Locatelli), al momento arte (con la presenza degli artisti Federico Fourment, Ilaria Petriglia, Andrea Corbino, Hosseini Homeyra).

Presenta l’evento LILIANA RUOCCO.

FUORI EVENTO

Happening Evening in Pink – Wall of Dolls

Sabato 26 novembre dalle ore 20 – Le Cisterne – Palazzo Ducale

L’evento di Wall of Dolls prosegue privatamente in piazza Giacomo Matteotti 9 presso Le Cisterne di Palazzo Ducale. Una serata total Pink che vuole trasmettere energia positiva accendendo (anche attraverso il colore) la forza necessaria per uscire dal silenzio e continuare a dire BASTA alla violenza, perché Donna è Vita e Libertà.

Con la partecipazione delle fondatrici Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace e lo staff di Wall of Dolls Liguria.

E Con l’esibizione del Perfect Life Choir e l’assolo di Greta Secchi. Con la sfilata di Carla Quaglia (Maglieria e Cashmere), Istituto Moda Burgo, Endorphine (borse), profumificio Castello.

La stessa sfilata sarà aperta dalle nuove generazioni proprio a testimoniare quanto sia importante sensibilizzare fin dalla giovane età (“Proteggi tua figlia, educa tuo figlio”).

La serata sarà accompagnata dal dj set di Brigitta Koksis, Anna Lazza ed Ekaterina e da un cocktail con degustazione gourmet. Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra temporary di Federico Fourment allestita all’interno della bellissima location de Le Cisterne al Palazzo Ducale.

A presentare la serata la giornalista JESSICA NICOLINI, portavoce del Presidente della Regione Liguria.

“Happening Pink Wall of Dolls”

Evento con il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Genova, patrocinio finanziario del Municipio VII Medio Levante, Consigliera di Parità Supplente, UIL, OPI, Ordine dei Medici di Genova, Ordine degli Architetti di Genova, White Dove, Centro per Non Subire Violenza, Centro Antiviolenza Mascherona, Cives, BACA, La Carta dei Diritti della Bambina, Prologò Maris Boccadasse APS, Croce Bianca di Genova, Croce Rossa Italiana.

Con il contributo di: Clinica Montallegro, Carla Quaglia, Alliance Medical Laboratorio Albaro, Istituto Moda Burgo, Jolly Profumerie, Profumificio del Castello, Washdog, Farmacia del Castello, Empire Albaro, Image Studio Academy, Perfect Life Choir, X-Sushi, Endorphine, Maison du Shatush, Farmacia San Pietro, Diskotic Lab, Hotel Colombo, Gemi Catering, Gailli, Genova Locatelli, MGB, Popolare Lloyd’s Farmacia.

MAGGIORI INFO

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza.

A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.