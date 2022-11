Esplosione a Triora, miglioramento per i ricoverati: ragazza resta in terapia intensiva

Ragazza resta in terapia intensiva

In merito alle condizioni cliniche dei quattro ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi – in seguito all’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora, arriva una comunicazione di Asl3.

“Permane in terapia intensiva una ragazza – si legge in una nota – mentre gli altri tre sono stati trasferiti in terapia sub-intensiva. Tutti e quattro respirano autonomamente e le ustioni sono in costante miglioramento.

La prognosi comunque rimane riservata.”