VVF intervengono per albero pericolante e trovano cadavere in un casolare

E’ successo nei boschi di Prato in Val Trebbia

I vigli del fuoco sono intervenuti per un albero pericolante, ma hanno fatto una macabra scoperta, trovando un cadavere in un casolare.

E’ quanto è successo nei boschi di Prato in Val Trebbia quando per un semplice intervento per un albero pericolante vicino alla sede stradale, in un casale abbandonato, hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di mummificazione.

Il casale abbandonato si trovava proprio vicino all’albero pericolante.

Sono stati allertati il magistrato di turno e la polizia mortuaria. Sembra si tratti di un uomo di circa 60 anni morto da almeno 4/5 mesi.

La salma potrebbe esser di un senza tetto entrato nel casolare per trovare riparo per la notte.

Da un primo esame non sarebbero state riscontrate ferite ma si attendono i risultati dell’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni all’ospedale San Martino di Genova.