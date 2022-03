BB Competition in evidenza al “Ciocco” con Marco Betti

La Spezia – Arrivano ancora soddisfazioni per BB Competition e, questa volta, dal palcoscenico più esclusivo. La scuderia spezzina ha archiviato il Rally Il Ciocco – appuntamento che ha segnato l’avvio del Tricolore 2022 – conquistando la “top five” nel confronto di Coppa Rally di Zona grazie alla prestazione offerta da Marco Betti, pilota che ha portato la Peugeot 208 Rally 4 del team V-Sport a primeggiare tra le vetture a due ruote motrici.

Affiancato “alle note” da Leonardo Fasulo, il driver ha assecondato le aspettative della squadra ligure anche in ottica Michelin Zone Rally Cup ed R Italian Trophy, confermando le buone sensazioni espresse in occasione del debutto sulla vettura, sulle strade dell’edizione 2021 del Rally Golfo dei Poeti.

“Abbiamo effettuato delle regolazioni che si sono dimostrate efficienti – il commento di Marco Betti all’arrivo – i tempi sono usciti come li volevamo, le prove si sono confermate particolarmente difficili, soprattutto in virtù del fatto che la Coppa Rally di Zona parte in coda al Campionato Italiano. Non è stato facile ma con la macchina mi sono trovato decisamente a mio agio, il team ha svolto un ottimo lavoro e le gomme Michelin si sono confermate super performanti su queste strade”.

Un problema meccanico ha invece compromesso la partenza per la prima prova speciale prevista dal format di Coppa Rally di Zona da parte di Federico Rossi, atteso al debutto sulla Citroën C3 R5 ed affiancato da Giuseppe Bernardi. Un prematuro ritiro che proietterà il driver, neo portacolori di BB Competition, verso i chilometri dei prossimi appuntamenti del confronto regionale e dell’R Italian Trophy, mantenendo inalterate le aspettative del sodalizio spezzino.