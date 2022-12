Aumenti assicurazioni: 3 consigli per risparmiare sull’assicurazione online auto

Dopo un certo periodo di calo costante del costo dell’assicurazione auto, dovuto anche agli stop legati alla recente pandemia, i premi RCA hanno ripreso a crescere. Le ragioni di questa inversione di tendenza sono varie e dipendono in parte dal comportamento alla guida dell’utenza, in parte dal crescere dell’inflazione e dall’aumento dei costi dei pezzi di ricambio.

L’incidenza dell’aumento dei sinistri non può che influire negativamente sui costi assicurativi. Secondo una recente indagine ACI – ISTAT ampiamente diffusa dalla stampa, nel primo semestre del 2022, gli incidenti con lesioni a persone sono aumentati del 24,7% rispetto al primo semestre del 2021. Allo stesso modo, sempre nello stesso periodo di tempo, i feriti più seri sono aumentati del 25,7%, mentre l’incremento delle vittime è stato pari al +15,3%.

Per trovare un’inflazione a 2 cifre, come l’11,9% di ottobre 2022, bisogna tornare a marzo del 1984. Nel settore assicurativo l’aumento dell’inflazione comporta un incremento dei costi per ogni singolo sinistro. Secondo Repubblica l’aumento del costo medio di un sinistro si attesterà in Italia, entro la fine del 2022, tra il 4,5% e il 7%. Indicativamente ogni punto percentuale di aumento inflattivo costa alle compagnie assicurative italiane circa cento milioni di euro in più nei sinistri RCA.

Alla luce di queste considerazioni si comprende quanto sia importante attrezzarsi per potere risparmiare sul costo dell’assicurazione auto. I sistemi non mancano e di seguito ve ne segnaliamo alcuni.

Tra gli accorgimenti più importanti, avere a disposizione più preventivi tra cui scegliere può costituire un buon punto di partenza sulla strada del risparmio. Del resto, grazie ai preventivatori, ottenere in poco tempo un discreto numero di preventivi è poco più di un gioco da ragazzi.

Quando possibile, i giovani e/o i neopatentati possono ricorrere all’RCA familiare con cui ereditare una classe di merito vantaggiosa da una polizza attiva di un familiare convivente. Precondizioni per il veicolo che cede la classe di merito universale sono la tipologia di polizza, che deve essere attiva e con formula Bonus-Malus, e il non aver causato sinistri negli ultimi cinque anni.

Un altro sistema per ottenere un risparmio sulla polizza RCA consiste nel pagare il premio assicurativo in un’unica soluzione. Il suo frazionamento, se da un lato permette di diluire i tempi di pagamento, dall’altro incrementa il premio di alcuni punti percentuale il cui esatto ammontare dipende dalla compagnia assicurativa.

Un’attenta analisi delle garanzie accessorie da attivare può rivelarsi non secondaria in un’ottica di risparmio. Si tenga tuttavia conto che alcune garanzie che incrementano il premio al momento della sottoscrizione possono rivelarsi di fondamentale aiuto in caso di guasti o di sinistri.

Ultimo, ma non ultimo in ordine di tempo, è il suggerimento di affidarsi a un buon dealer esperto nel ramo dell'RCA online, come nel caso di ConTe.it, leader nella distribuzione di polizze online appartenente ad Admiral Group.