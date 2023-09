Voltri, 17 migranti ricollocati in città. Oggi arrivano altri 12 giovani. Attesi 200

Ieri sera 17 migranti sono stati trasferiti dalle tende del nuovo hub di accoglienza, allestito nell’area degli ex cantieri Costaguta sulla spiaggia di Voltri, per essere ricollocati in altre strutture sul territorio genovese.

Si tratta di giovani adulti e non risultano, al momento, ospitate donne né bambini. La decisione di allestire il nuovo Centro migranti è stata presa dalla Prefettura, che tuttavia non ha avvertito formalmente il territorio: né il Comune, né il Municipio Ponente.

Inoltre, non risulta che sia stato previsto un presidio fisso delle Forze dell’ordine, come richiesto dalla cittadinanza e da esponenti regionali e comunali come i leghisti Alessio Piana e Francesca Corso e dalla vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana.

“La linea adottata – hanno riferito i responsabili della Croce Bianca Genovese che gestiscono la struttura – è e sarà quella di ridurre al minimo la permanenza degli ospiti nell’area temporanea, favorendo il più possibile la loro ricollocazione in strutture di accoglienza”.

E’ previsto per oggi l’arrivo di altri 12 migranti provenienti da Lampedusa, via Trapani, che saranno ospitati a Genova Voltri. Il nuovo hub di accoglienza può contenere attualmente un massimo di 60 persone, ma nei prossimi giorni, secondo alcune fonti, sono attesi altri duecento migranti.