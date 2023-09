Cisterna gpl si ribalta, caos in A10: autostrada chiusa e chilometri di coda

Caos autostrade e cantieri infiniti in Liguria. Un’autocisterna carica di gpl si è ribaltata stamane sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Cogoleto in direzione Genova, a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta anche un’auto.

L’autostrada è stata chiusa al traffico poco prima delle 10.

Sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Varazze e Multedo oltre a un nucleo speciale da Genova abilitato a operare con sostanze pericolose.

Al momento, stando a quanto riferito, non risultano pericoli, anche se c’è stata fuoriuscita di gas.

Nell’incidente si è registrati un ferito lieve, che è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i tecnici di Autostrade e i mezzi di soccorso oltre agli agenti della Polizia stradale.

Nel tratto di autostrada chiusa si sono formati diversi chilometri di coda. Chi viaggiava in direzione Genova è dovuto uscire al casello di Varazze e rientrare a quello di Arenzano.