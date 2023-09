Parco Aveto, Garibaldi: dotare di copertura telefonica l’area del Monte Penna

“Dotare di copertura del segnale telefonico l’area del Monte Penna nel Parco dell’Aveto, nell’entroterra chiavarese.

In tal senso, ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria per sapere quali iniziative si vogliono adottare per risolvere il problema che ormai si trascina avanti da anni.

Infatti, sia le amministrazioni comunali del territorio, sia i responsabili delle squadre di soccorso insieme ai titolari delle aziende locali e ai frequentatori del Parco dell’Aveto, da tempo hanno chiesto di installare un ripetitore nella zona del Monte Penna.

Si tratta di un’area che, nel corso degli anni, purtroppo ha visto diverse persone disperse o decedute. Pertanto, in particolari circostanze di emergenza l’assenza del segnale telefonico rende estremamente difficoltoso il lavoro delle squadre di soccorso.

Il nuovo ripetitore deve essere installato al più presto, non soltanto per l’utenza locale, ma soprattutto al fine di scongiurare potenziali disgrazie in un luogo meraviglioso, frequentato tutto l’anno dagli appassionati della montagna”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.