Volpi (Alternativa): Entrate manda multe a vaccinati Asl1 Imperia

La deputata annuncia interrogazione a Speranza

“In questi giorni in provincia di Imperia (ma sta avvenendo in tutta Italia) stanno fioccando dall’Agenzia delle Entrate migliaia di lettere con la famosa ‘multa’ da cento euro per non aver completato l’iter vaccinale, anche a persone che si sono regolarmente sottoposte all’intero ciclo di vaccinazione di tre dosi!

L’ASL 1 è subissata di richieste di supporto di centinaia di cittadini che desiderano provare all’AE di essere “in regola”: l’azienda sanitaria spiega che questa situazione incresciosa si sta verificando perché i sistemi di Agenzia delle Entrate e ASL non corrispondono e molte vaccinazioni non sono state registrate, così come mancano i dati dei vaccinati all’estero, i guariti e alcuni esenti.

Un pasticcio questo delle “cartelle pazze” sui vaccini che costa tempo e denaro, perché svia il lavoro dell’Agenzia delle Entrate da controlli ben più importanti e crea enormi disagi ai cittadini che devono cercare di recuperare i dati delle loro vaccinazioni per scongiurare il pagamento profondamente ingiusto della sanzione pecuniaria.”

A denunciarlo è la deputata di Alternativa Leda Volpi che ha annunciato anche un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza.