Marco Bucci riconfermato sindaco di Genova

Marco Bucci viene riconfermato sindaco di Genova e lo fa al primo turno delle votazioni.

Lo fa con 111.405 voti, pari al 55,45%, superando il diretto concorrente Ariel Dello Astrologo con 76.465 voti, pari al 38,06%.

Bucci era supportato dal centro destra e in particolare da due liste civiche “Bucci sindaco” e “Genova domani”, da “Fratelli d’Italia”, “Liguria al centro Toti per Bucci”, “Lega Salvini Liguria”, “Forza Italia”, Udc, Unione di Centro”, “Gente d’Italia per Genova Popolo libero e solidale” e “Liberal Socialisti NPSI”.

Mentre Dello Astrologo era supportato dal “Partito democratico-Articolo Uno-Psi”, Genova Civica Ariel Dello Strologo Sindaco”, “Europa Verde-Sansa Linea Condivisa”; “Movimento 5 Stelle” e “Si Sinistra italiana”.

Al terzo posto Mattia Crucioli con 7.168 voti, pari al 3,57%; Antonella Marras con 3.843 voti (1,91%); Cinzia Ronzitti 839 voti (0,42%); Manzano Olivieri 701 voti (0,35%) e Carlo Carpi 487 voti (0,24%).

“Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini”, ha detto Bucci al punto stampa durante il primo discorso ufficiale nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi.

“Sono contento che tanti leader dei partiti nazionali siano venuti a Genova in queste settimane per sostenerci nella campagna elettorale, però mi spiace che altri leader che sono venuti in città abbiano inviato messaggi del tutto non corretti”… “Una cosa spiacevole soprattutto perché arrivata da partiti che hanno votato mozioni contro il decreto Genova, questi fatti vanno ricordati”.

Entro il 15 luglio ha poi espresso la volontà di formare la giunta e il primo consiglio comunale per fare partire il sistema: “Ci sono tanti progetti in piedi, è necessario portarli avanti”, ha detto.

Il candidato del centrosinistra a Genova Ariel dello Strologo dapprima ha telefonato al sindaco appena rieletto, poi si è recato a Palazzo Tursi a fare di persona i complimenti al suo avversario.