Volotea, dal 17 settembre torna il volo Genova-Parigi

La compagnia aerea low-cost Volotea, ha annunciato il ripristino del collegamento Genova-Parigi Charles De Gaulle.

La rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 17 settembre e, grazie alle 2 frequenze settimanali previste (ogni lunedì e venerdì), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri liguri, imbarcarsi alla volta di Parigi.

Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Genova: con il nuovo collegamento verso l’aeroporto Charles De Gaulle, salgono a 15 le rotte disponibili presso lo scalo per il 2021, 10 domestiche e 5 internazionali.

“Abbiamo ricevuto tantissime richieste dai nostri passeggeri di collegare Genova con la Francia e siamo felicissimi di accorciare nuovamente le distanze tra Genova e Parigi – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Liguria. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo scalo ligure, dove il nuovo volo per Parigi si aggiunge a quelli già disponibili per un totale di oltre 273.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 9% rispetto al 2019, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19”.

“Il nuovo collegamento tra Genova e Parigi è un’ottima notizia e conferma il percorso di recupero di rotte e traffico che abbiamo intrapreso insieme a Volotea. Siamo grati alla compagnia aerea per avere messo in vendita questo volo, grazie al quale i liguri potranno visitare la capitale francese ma che consentirà anche a migliaia di turisti francesi di raggiungere la nostra regione anche nella stagione invernale” – ha dichiarato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova.

L’offerta Volotea prevede che tutti i voli acquistati prima della fine di maggio, infatti, possano essere modificati, senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza, con voli con partenza fino al 30 settembre.

Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.

Le rotte Volotea disponibili da Genova per il 2021 sono 15, 10 domestiche (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 5 internazionali (Parigi Charles De Gaulle in Francia, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, e Santorini in Grecia).