La situazione del traffico sulle autostrade della Liguria alle 7.30

Ecco la situazione sulle autostrade della Liguria. Si registrano già alle 7.30 qualche coda e rallentamenti a causa della pioggia e dai cantieri in essere soprattutto intorno al nodo genovese.

Sulla A7 Milano-Genova, per lavori di manutenzione in galleria, è chiuso il bivio A12 Genova – Sestri Levante per le provenienze da Milano verso Sestri Levante.

Chi percorre la A7 da Milano verso Genova, diretto verso la A12 in direzione Sestri Levante, può uscire alla barriera di Genova Ovest e rientrarvi per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

La chiusura del bivio A7/A12 Genova-Livorno resterà attiva fino alle 22:00 del 02/05/2021.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, in entrambe le direzioni, il casello di Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021.

Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova, il traffico è rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 25 in direzione Genova Voltri, è presente una coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, il casello di Celle Ligure è chiuso al traffico in entrata fino alle 06:00 del 01/05/2021 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

In alcuni tratti autostradali sta piovendo, prestare attenzione.

Pioggia tra Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE

Pioggia sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena

Pioggia sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/ Fine Complanare Savona

Pioggia sulla A12 Genova-Rosignano marittimo tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do