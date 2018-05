Volley, ultima casalinga vincente per la Normac AVB

Sabato 28 aprile la NORMAC AVB, al penultimo impegno di questa stagione nel campionato di B2 femminile di volley, si è accomiatata dal pubblico di casa con una bella vittoria contro le piemontesi della Finimpianti Rivarolo Torino.

Il coach Mauro Pastorino schiera lo starting six composto da Silvia Bruzzone in regia, Sveva Tonello opposto, Giulia Bilamour e Chiara Pesce bande, Sara Scurzoni e Margherita Giani centrali e Silvia Bulla libero. Nel corso dell’incontro Pastorino effettuerà numerosi cambi dettati dalle diverse situazioni tattiche di gioco. Faranno la loro parte Camilla Origlia, Silvia Truffa, Cecilia Parodi, Elisa Botto; esordio nelle fasi finali del match di Martina Coppolecchia (classe 2001) al palleggio.

Parte in salita l’incontro per le genovesi che subiscono un po’ l’agonismo delle avversarie e malgrado il buon recupero nella parte finale la NORMAC AVB non riesce a colmare lo svantaggio che si era creato e deve cedere il primo set. Al rientro in campo le genovesi si dimostrano più precise ed efficaci sia in attacco sia in difesa e, dopo un iniziale parità, si avvantaggiano e pareggiano il set. Nella terza frazione c’è la prevedibile reazione della Finimpianti, ma la NORMAC AVB tiene bene e si va sul 2 a 1. Quarto set senza particolari patemi per la squadra del Presidente Carlo Mangiapane che va subito in vantaggio e controlla bene il gioco vincendo set e incontro.

Il Presidente Carlo Mangiapane al termine dell’incontro afferma: ”Bella vittoria; era importante salutare il nostro pubblico con una buona prestazione e ci siamo riusciti”. Anche il coach Mauro Pastorino, contento per la prestazione della squadra, ha rimarcato la bella partita delle giovani che ha schierato in campo: ”Sveva Tonello e Camilla Origlia hanno giocato bene dimostrando sicurezza e buone capacità”.