Samp, Ferrero premiato dalla Genova Calcio

È andata in scena questa sera alla Sala Chiamata del Porto della CULMV la quinta edizione del Fair Play Day – Premio “Paride Batini’, evento organizzato dall’A.S.D. Genova Calcio, realtà di primo piano dello sport ligure e centro tecnico Next Generation Sampdoria.

Premio. Per il 2018 il riconoscimento è stato assegnato ai presidenti delle tre maggiori società calcistiche di Genova e provincia: in rappresentanza dell’U.C. Sampdoria è intervenuta Vanessa Ferrero, vicepresidente del club blucerchiato, che ha ritirato il premio per conto del padre Massimo.

Vita sociale. Oltre ai valori della cultura e dell’etica sportiva, al centro dell’appuntamento, come da tradizione, si è tenuta anche la premiazione degli atleti e tesserati biancorossi che meglio si sono contraddistinti per comportamenti in linea con le istanze societarie rispetto alla vita sociale e alla partecipazione alle iniziative della Genova Calcio