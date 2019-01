Volley, punto amaro per il Cus Genova con Savigliano

Buon punto per il CUS Genova Volley sul difficile campo di Savigliano nel campionato nazionale di Serie B.

I Biancorossi cedono al quinto set dopo essere stati in vantaggio per 2-0.

Nota positiva aver cancellato lo zero dai punti conquistati in trasferta ma il rammarico per non aver portato a casa la vittoria resta. La squadra ha comunque dimostrato una grande crescita sotto tutti gli aspetti che fa ben sperare per il campionato.

Prossimo appuntamento sarà sabato 12 gennaio al PalaCUS quando gli Universitari riceveranno la squadra di Busto Arsizio per cercare di riscattare questo pari magari con una vittoria esterna.