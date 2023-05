Virginia von Fürstenberg trovata morta in hotel a Merano

Era nata a Genova 48 anni fa. Lapo Elkann: “Come me ha sempre combattuto con demoni simili”

Virginia Maria Clara von Fürstenberg è stata trovata morta ieri mattina, mercoledì 10 maggio, sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano, nella provincia di Bolzano.

Gli inquirenti avrebbero escluso il coinvolgimento di altre persone. Potrebbe, quindi, trattarsi di un atto volontario. La stilista 48enne viveva a Milano con la famiglia e in precedenza si era già allontanata da casa.

Virginia von Fürstenberg era nata a Genova il 5 ottobre 1974 ed era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg.

Sebastian Egon von Fürstenberg è fondatore e presidente onorario della Banca Ifis.

La 48enne Virginia era nipote dell’attrice e principessa Ira von Fürstenberg, dell’ex marito della nota stilista Diane von Fürstenberg e di Gianni Agnelli. La sua nonna Clara era infatti sorella dell’Avvocato.

Virginia ha debuttato nella moda nel marzo 2011. È stata anche autrice di un’opera teatrale e ha collaborato alla realizzazione di un film sulla vita della sua bisnonna, Virginia Bourbon del Monte.

Ha sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, da cui ha avuto due figli. Ha poi avuto una terza figlia da Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio e altri due da Paco Polengh.

La notizia della sua morte ha sconvolto i parenti ed amici.

Lapo Elkann, cugino di Virginia von Fürstenberg, ha condiviso il suo dolore su Twitter scrivendo “Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili”.

Sono Molti Triste per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore d’oro una Mamna tenera piena di amore con un sorriso puro è vero . Mi mancherai e sarai nel mio ❤️ed in ogni mia preghiera . Mia dolce… — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2023

