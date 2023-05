Grande vela nel fine settimana con la Regata della Gallinara

Da Genova ad Alassio e ritorno in due giornate che si annunciano spettacolari. Grande soddisfazione per gli organizzatori. Il parere del presidente del Cnam Carlo Canepa

SAVONA. 11 MAG. Nel fine settimana in Primazona si svolgerà una importante gara: si tratta della Regata della Gallinara-Trofeo della Cappelletta che vedrà impegnate le barche d’Altura (delle classi IRC e Libera) sul percorso Genova Alassio e ritorno. Ad organizzare la manifestazione sono il CNAM Alassio, lo Yacht Club Italiano e la FIV in collaborazione con Marina di Alassio e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Città di Alassio ed il sostegno di Banca Passadore, SIAD, Rolex, Gruppo Boero e B&G.

“La stagione velica alassina- spiega il presidente del Cnam Carlo Canepa- prosegue in questo fine settimana con un importante appuntamento. Siamo onorati di ospitare la Regata della Gallinara che sarà valida anche per il Trofeo della Cappelletta. Ci attendiamo un fine settimana di grande vela in particolare sabato con l’arrivo della flotta e domenica con la partenza per il ritorno a Genova”.

Il programma prevede domani dalle ore 14 alle ore 18 la registrazione dei concorrenti, sabato (con il via alle ore 8 ) la Regata Genova – Isola di Bergeggi- Alassio e domenica (il via sempre alle ore 8) per la Regata Alassio -Isola dui Bergeggi- Genova. Saranno premiati i primi tre classificati della classifica finale di ogni Raggruppamento (IRC – Libera) mentre Il Trofeo della Cappelletta sarà assegnato all’imbarcazione che avrà impiegato il minor tempo reale nella somma delle due regate. La premiazione si terrà invece a Genova venerdì 26 Maggio alle ore 18 e 30 presso la Sede dello Yacht Club Italiano.

Per quanto riguarda le imbarcazioni: potranno essere ormeggiate, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso le banchine dello Yacht Club Italiano e presso le Marine limitrofe fino a Martedì 16 Maggio 2023 su specifica richiesta via e-mail a regate@yci.it. L’ormeggio verrà assegnato sia in base all’ordine di iscrizione, sia in base alle dimensioni dell’imbarcazione in relazione con i posti messi a disposizione dall’organizzazione. Ad Alassio le imbarcazioni saranno ormeggiate, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso le banchine della Marina di Alassio.

CLAUDIO ALMANZI