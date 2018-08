Violento temporale su Genova, diversi allagamenti e black out | Foto

Dopo un leggero temporale nel primo pomeriggio, la pioggia è poi arrivata forte ed improvvisa, intorno alle 19. Diversi i disagi e gli allagamenti.

In Valpolcevera si è allagato il sottopasso di Brin. Problemi alla circolazione nella zona accessibile intorno a Campi ed in lungomare Canepa.

Fiumi d’acqua sulla parte alta di Sampierdarena in zona Belvedere. Proprio a Sampierdarena ‘acqua alta’ anche nel sottopasso di piazza Montano e in via Degola.

Anche nella zona di Sottoripa ci sono stati dei disagi a tal punto che il Mac Donald’s ha chiuso per rischio allagamento

Difficoltà anche in via Rieti, via Napoli e piazza Terralba e via San Fruttuoso.

I disagi maggiori si sono verificati proprio a San Fruttuoso e a San Martino. In via San Fruttuoso un piazzale è stato completamente allagato e si è verificato un black out. Danneggiate auto e scooter con l’acqua che è entratata anche nel supermercato Carrefour. Problemi sono sono segnalati anche in via Marsano e in via Donghi. In piazza Terralba un albero si è abbattuto sulla strada ed un’auto della municipale presidia la zona.

Anche Genova Nervi non è stata risparmiata dal forte temporale proprio la rampa di accesso da via Oberdan all’Aurelia è rimasta allagata.

A Quezzi sono saltati alcuni tombini indadendo la strada di fango. Il Bisagno è nella norma ed ora sembra che la furia dell’acqua si sia calmata. (foto e video di Liguria Notizie. tranne le ultime due foto prese dal gruppo Sei di San Fruttuoso se…)