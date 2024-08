Violento nubifragio e trombe marine colpiscono la provincia di Imperia

Danni e interventi dei vigili del fuoco

Un violento nubifragio ha colpito la provincia di Imperia nelle prime ore della mattina, intorno alle 8:00, causando danni significativi e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. La furia della tempesta ha provocato allagamenti, alberi sradicati e ha innescato incendi in alcune cabine elettriche nella zona di Ventimiglia.

Interventi di emergenza a Ventimiglia e Sanremo

A Ventimiglia, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte Doria insieme ai tecnici di Riviera Trasporti (RT) per la caduta di vecchi tralicci della linea elettrica. Inoltre, le squadre di emergenza hanno dovuto affrontare il danneggiamento di una impalcatura che copriva un albergo in fase di demolizione a Portosole, Sanremo.

Trombe marine e danni agli stabilimenti balneari

La tempesta non ha risparmiato le località costiere: trombe marine si sono verificate a Ospedaletti e Vallecrosia, causando danni agli stabilimenti balneari. Le forti raffiche di vento hanno distrutto cabine e recinzioni lungo le spiagge, con ripercussioni anche a Bordighera.

Downburst e condizioni meteo estreme secondo l’Arpal

Secondo l’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), l’evento meteo è stato classificato come un downburst, caratterizzato da raffiche di vento che hanno raggiunto i 128 km/h e un brusco calo termico di circa 8 gradiin un’ora. Le precipitazioni sono state particolarmente intense, con 19.8 mm di pioggia caduti in soli 15 minuti a Seborga(IM).

Monitoraggio meteo e avvisi in tempo reale

L’evoluzione del maltempo può essere seguita in tempo reale sul sito ufficiale omirl.regione.liguria.it o tramite l’app Meteo3R, dove sono disponibili immagini radar e altri strumenti per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche.