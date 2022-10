Vincenzo Bocciarelli in scena a Genova. Appuntamento il 21 ottobre alle 20:45 al salone ricevimenti di Castello Bruzzo in via Piaggio 9.

Vincenzo Bocciarelli in scena a Genova con “Volando a Genova – Sulle ali dell’arte”

Dopo il grande successo della partecipazione alla Mostra collettiva Cavalli d’autore a Siena ( Complesso Museale di Santa Maria della Scala) e dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio L’arte è un atto d’amore a cura della Menotti Academy di Spoleto (premio letterario per il libro Sulle ali dell’arte) e il Premio come miglior interprete per gli short movies Lockdown Love.it e I Can ? a cura del Festival Internazionale del Cinema italiano in collaborazione con LIFF, l’attore Vincenzo Bocciarelli approda a Genova venerdì 21 ottobre alle ore 20:45 nella bellissima cornice del salone dei ricevimenti del Castello Bruzzo in via Piaggio 9.

Dopo una serie di fortunate repliche estive, riprende il tour invernale dell’attore dal titolo” Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte” organizzato e prodotto dalla compagnia Teatro Helios di Bordighera di Virginia Consoli.

Lo spettacolo è un recital teatrale molto originale che vede spaziare un repertorio variegato da parte dell’attore che farà un omaggio a Genova ( recitando Montale, Campana, Caproni e Fabrizio De André) in una sorta di viaggio metaforico e spirituale; la caratteristica precipua di questo spettacolo sarà la realizzazione ,durante la performance teatrale, di un quadro da parte di Bocciarelli stesso che è anche maestro d’arte, il cui ricavato della vendita andrà devoluto in beneficenza all’associazione Dona la vita con il cuore Onlus che si occupa di diffondere la prevenzione sulle malattie cardiache anche presso i ceti meno abbienti che spesso non hanno le possibilità di ricevere cure o affrontare visite.

Vincenzo Bocciarelli

Vanta una trentennale carriera, è allievo di Giorgio Strehler e ha fatto parte di importanti compagnie teatrali come quella di Glauco Mauri.

Oltre ad essere un volto noto delle fiction televisive come Orgoglio, Il bello delle donne, Don Matteo e del cinema d’autore avendo partecipato a produzioni internazionali come la strada dei colori; Mission possible; Redland) intende proprio la sua professione come missione, un dono Generoso al proprio pubblico a 360 gradi non solo dando vita ad uno spettacolo ma anche mettendo l’arte al servizio di chi ha bisogno secondo una concezione davvero unica e spirituale da parte dell’artista .

il titolo del recital si rifà al primo libro scritto dall”attore stesso nel 2020 “ Sulle ali dell’arte” che sarà possibile acquistare durante la serata ad un prezzo promozionale.

Lo spettacolo, quindi, è un omaggio all’arte in tutte le sue sfaccettature: parola, musica, pittura, movimento, in una sorta di fusione di emozioni a 360 gradi.

Accanto a Bocciarelli ci saranno le ballerine della Scuola di danza Il cigno nero di Vallecrosia diretta da Alexandra Maccario con Valentina Mazzone Bomboi e Sandra Delrieu, che uniranno le loro coreografie alle parole dell’artista.

Ingresso gratuito