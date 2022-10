Nelle Valli del Parco dell’Aveto è tempo di foliage autunnale, nelle nostre foreste che si sono colorate di tutte le sfumature dell’autunno

Nelle Valli del Parco dell’Aveto è tempo di foliage autunnale!, ed è uno spettacolo davvero da non perdere.

Ecco allora un evento speciale in programma domenica 23 ottobre, che ci porterà proprio a immergerci in questa magica atmosfera: il Parco dell’Aveto organizza una giornata di orienteering nella Foresta del Penna, in collaborazione con a.s.d. Amatori Orienteering Genova, una bella occasione per avvicinarsi a questa pratica sportiva nel bosco, in una delle stagioni più emozionanti (prenotazione obbligatoria on line).

Ma ci sono anche altri modi di vivere l’autunno, come un fine settimana in Valle Sturla, a Shanti House, con soggiorno in BB e workshop per la creazione di bigiotteria da materiale da riciclo.

E quale migliore ispirazione possono dare le forme e i colori intorno a noi? (info e prenotazioni: tel. 328 38 16 434 – anche whatsapp o telegram)

