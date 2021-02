Villa Duchessa di Galliera a Voltri: si riparte alla grande

Un progetto per scoprire il suo cuore segreto

Dopo due anni di chiusure e limitazioni forzate dovute, sia alla tempesta di vento del 2018, che all’emergenza pandemica di questo ultimo periodo, finalmente riparte il progetto per il recupero e la fruizione delle tante strutture militari, risalenti alla seconda guerra mondiale, presenti all’interno del Parco della delegazione di Voltri.

Il progetto è stato avviato dall’Associazione “Amici di Villa Galliera” e da “APS Sistema Paesaggio”, soggetti della ATI denominata “Villa Galliera”, ente concessionario della gestione del Parco, che oggi si arricchisce e si rafforza con le competenze specialistiche, i ricercatori e i mezzi del Centro Studi Sotterranei, diretto dall’Arch. Stefano Saj. Il centro, fondato nel 1986, è l’unico soggetto accreditato dal Comune di Genova per esplorare e mappare le cavità naturali ed artificiali di cui il territorio genovese è ricco. L’apporto degli esperti CSS porterà all’esplorazione ed alla precisa mappatura del reticolo di fortificazioni realizzato nel 1943 per la Wehrmacht dalla tedesca “Organizzazione Todt”. Obiettivo finale dell’intervento sarà rendere le strutture visitabili in condizioni di sicurezza.

“Sabato 6 febbraio 2021 avranno inizio le operazioni”, spiega Andrea Casalino presidente dell’ATI Villa Galliera, “con un’escursione di alcuni ragazzi del Gruppo Scout Genova 49° che svolgeranno attività di rilievo, osservazione e documentazione di un’installazione militare ipogea insieme al proprio accompagnatore istituzionale ed affiancati dai tecnici del CSS.

“Il nostro primo obiettivo”, prosegue Casalino”, è di rendere visitabile parte del sito già il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, in quanto il palazzo fu teatro della resa del Comando locale della Wehrmacht alle forze partigiane della Resistenza attive in Voltri. Il Presidente ed i suoi volontari sono lieti di lavorare a tale recupero non per farne una semplice attrazione turistica, ma per rendere un luogo reale elemento di riflessione sui tempi drammatici a cui risalgono queste costruzioni.

Villa Duchessa di Galliera si trova su Facebook – Twitter – Website – Instagram – Telegram. Roberto Polleri (foto di APS Sistema Paesaggio e Centro Studi Sotterranei)

Per informazioni +39 3289185672 (APS SISTEMA PAESAGGIO) E-mail: info@villaduchessadigalliera.it