Genoa, il diesse Marroccu: Lo volevamo ad ogni costo

Il direttore sportivo Marroccu fa il punto terminato il mercato.

“Scamacca? La nostra idea, fin da subito, era quella di preservare un gruppo che stava funzionando, con gli arrivi di Strootman e Onguene”.

“Da subito abbiamo stabilito che trattenere Scamacca sarebbe stato un colpo. Trattenerlo era un chiodo fisso per noi e per il presidente. Nel finale di mercato Preziosi ha fatto rispettare il blasone del Genoa non cedendo alle lusinghe arrivate al ragazzo. E ugualmente mi è piaciuto il comportamento di Scamacca, che si è affidato a noi senza spingere per alcuna situazione. Il Genoa ha creduto in Scamacca quando ancora la Serie A non l’aveva vista da nessuna parte”.