Entella, presentazione della sfida contro la Reggiana

Riscattare la sconfitta dell’andata e tornare immediatamente a fare punti: questi i due obiettivi dell’Entella dopo la sconfitta di misura contro il Cosenza tra le mura amiche del Comunale. Nel posticipo di domenica 7 (ore 21.00) i biancocelesti sfideranno la Reggiana di Massimiliano Alvini in una sfida importantissima.

Punti e statistiche

La Reggiana si trova al diciassettesimo posto in classifica, a una sola lunghezza dall’Entella, a 18 punti. I Granata hanno vinto una sola partita nelle ultime 5, contro il Vicenza, a fronte di ben 4 sconfitte contro Pescara, Cittadella, Spal e Pisa. A livello di statistiche, la Reggiana ha segnato soltanto 17 gol in questo campionato e ne ha incassati 33: questo dato li rende la terzultima difesa del campionato. Al Mapei Stadium gli emiliani hanno raccolto più punti rispetto alle gare giocate fuori dal proprio terreno di gioco: ben 11 dei 18 punti totali sono arrivati proprio in casa.

Il calciatore di movimento più utilizzato dalla Reggiana è Igor Radrezza (1555’), davanti a Ivan Varone (1314’) e Lorenzo Libutti (1314’). Radrezza è anche il giocatore più sostituito da Alvini (10 volte), davanti a Luca Zamparo, Simone Mazzocchi e ancora Varone (tutti e tre 9 volte). Il più subentrato è Salvatore Pezzella (15 volte), ben distaccato da Nicolò Cambiaghi e Davide Voltan, entrambi subentrati 10 volte.

Gli avversari da tenere d’occhio

Il miglior marcatore Granata è Simone Mazzocchi: 6 reti per l’ex Südtirol, l’unico della squadra emiliana ad aver segnato più di 3 gol. Il re degli assist è invece Igor Radrezza: il 27enne ha mandato in porta i compagni ben 5 volte, due in più di Augustus Kargbo e Gabriel Lunetta, entrambi a quota 3 passaggi vincenti.

Gli ex della gara

L’Entella riabbraccerà Giuseppe Zampano, formatosi calcisticamente (insieme al fratello Francesco) anche in biancoceleste: l’esterno genovese, cresciuto tra la Primavera della Sampdoria e quella dei Diavoli neri, trascorse un anno a Chiavari. Giocò anche un Viareggio con l’Entella, affrontando Vicenza, Dukla Praga e proprio la Sampdoria.

Gli assenti e i rientri

Due assenze pesanti per la Reggiana: Fausto Rossi non sarà della partita per un problema muscolare per cui si teme un lungo stop, così come Augustus Kargbo, fermato da un infortunio alla spalla.

I precedenti

Sarà il settimo incontro ufficiale tra Entella e Reggiana, il secondo in Serie B dopo quello dell’andata: i biancocelesti hanno ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte contro gli emiliani, senza mai pareggiare in nessuna occasione. Le due compagini si sono affrontate principalmente in terza serie: memorabile fu lo 0-2 al Mapei nella stagione 2013/2014, quando l’Entella riuscì ad espugnare Reggio Emilia grazie alle reti di Michele Russo e Simone Guerra nei 10 minuti finali di gara. Sconfitta invece all’andata per i Diavoli neri in questa Serie B, 0-2 al Comunale.

05/08/12 – Reggiana-Entella 0-2 (Coppa Italia)

07/10/12 – Entella-Reggiana 3-0

17/02/13 – Reggiana-Entella 2-0

16/11/13 – Reggiana-Entella 0-2

14/03/14 – Entella-Reggiana 1-0

03/10/20 – Entella-Reggiana 0-2