Villa della Pergola riapre al pubblico

Una riapertura carica di novità:

Villa della Pergola è ora parte della prestigiosa famiglia Relais & Châteaux, e il Nove fresco di Stella Michelin e Tre Cappelli sulla Guida Espresso.

Villa della Pergola, dimora storica simbolo della storia inglese nel ponente ligure, è entrata nella prestigiosa famiglia di Relais & Châteaux.

Mentre il Nove ha conquistato la sua prima Stella nella Guida Michelin 2021 e da pochi giorni ha ottenuto i Tre Cappelli nella Guida dell’Espresso, unico ristorante in Liguria.

Riconoscimenti importanti e prestigiosi anche per la cittadina di Alassio e per tutta la regione Liguria.

La Maître de Maison Nadia Finelli commenta come segue.

“A Villa della Pergola ci impegniamo ogni giorno per “prenderci cura dell’altro”, vivendo il servizio con passione e trasformando il soggiorno dei nostri ospiti in un’esperienza unica e rigenerante.

Finalmente possiamo di nuovo far vivere questa esperienza”.

“Eravamo impazienti di ripartire, per poter far godere i nostri ospiti della nostra cucina ligure e del nuovo menu.

Credo fortemente che la cucina ligure sia contemporaneità, la nostra carta è essa stessa un manifesto alla “liguritudine”:

il nostro menu degustazione d’apertura lo abbiamo chiamato Orgoglio Ligure.

Questo in celebrazione dei prodotti della nostra terra, delle tradizioni e dei nostri produttori – dice lo Chef Giorgio Servetto.

Anche i Giardini di Villa della Pergola, il parco di 22mila metri che circonda la Villa e il Ristorante, sono una fonte di ispirazione quotidiana per lo Chef.

Proprio da qui attinge per agrumi, fiori eduli ed erbe aromatiche.

Mentre la maggior parte della frutta e degli ortaggi provengono dalla nuova azienda agricola adiacente “L’Orto Rampante”.

“Siamo felici di poter finalmente riaprire e continuare sul campo a essere portavoce e custodi del nostro territorio, delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti.

La Stella, come anche i Tre Cappelli, sono traguardi emozionanti e importanti, non solo per noi ma anche per la nostra Alassio e la nostra meravigliosa Regione, e ora possiamo celebrarli con i nostri ospiti” – dice Francesca Ricci, Restaurant Manager del Nove.

Ad attendere gli ospiti nuovi piatti e tre menu degustazione, uno dei quali interamente vegetariano, e il menu à la carte.

Entrambi condurranno in un viaggio alla riscoperta del territorio, dalle sue radici tradizionali alla sua proiezione nella contemporaneità.

Si potrà godere, con l’arrivo della bella stagione, dei tavoli sulla terrazza panoramica e degli spazi esterni, con una vista unica sul Golfo di Alassio, immersi nei Giardini di Villa della Pergola.

Un raro esempio di parco anglo-mediterraneo interamente preservatosi nella sua estensione originaria, considerati “una delle meraviglie botaniche della Riviera e del Mediterraneo” già ai primi del Novecento.

È inoltre possibile tutti i giorni scoprire i Giardini con visite guidate su prenotazione.

