Vicesindaco Balleari: veicoli merci elettrici gratis e senza limiti di orario nelle ZTL

Continua il programma di promozione della mobilità sostenibile da parte dell’amministrazione comunale.

Dopo l’inaugurazione mercoledì scorso ad Erzelli della prima delle cento colonnine per la ricarica elettrica dei mezzi, che saranno distribuite entro il 2018 in tutto il territorio cittadino, la giunta Bucci, su proposta del vicesindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari, ieri ha approvato una delibera che consentirà ai veicoli merci con motore elettrico di accedere nelle ZTL senza limiti di orario e gratuitamente.

“Attualmente – ha spiegato Balleari – in queste zone possono entrare in modalità h. 24 le auto elettriche private. Abbiamo deciso di estendere questa possibilità anche a chi lavora nel settore delle consegne. L’ottica è quella di spingere sempre di più verso una mobilità sostenibile premiando comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Resta inteso che le regole rimangono, per il resto, inalterate: i veicoli tradizionali per il trasporto merci dovranno rispettare i consueti limiti orari. Ritengo che la strada che abbiamo intrapreso con convinzione sia il futuro. Il passaggio alla mobilità elettrica cambierà in meglio la nostra città portando enormi benefici ambientali, economici e di salute”.