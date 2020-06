Viale: sanitari hanno rischiato durante emergenza, disapprovo assembramenti di Napoli

“Assembramenti come quelli avvenuti a Napoli dopo la finale di Coppa Italia, come se non fosse avvenuto nulla in questi mesi, sono inaccettabili. Sono saltate tutte le norme anti contagio. Come assessore alla Sanitá disapprovo quanto abbiamo visto ieri sera”.

Lo dichiarato oggi l’assessora alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale, commentando gli assembramenti dei tifosi del Napoli in piazza dopo la vittoria della finale di Coppa Italia.

Oggi anche i rappresentanti dell’Oms si sono duramente schierati contro gli assembramenti avvenuti in piazza a Napoli e hanno definito “sciagurati” taluni tifosi.

“Vedere le immagini degli assembramenti – ha spiegato Viale – mi ha fatto sorgere preoccupazione. Così come alcuni momenti della ‘movida’ non devono essere proibiti, ma momenti vissuti dalle persone con senso di responsabilità.

Il nostro personale medico e infermieristico ha rischiato in prima persona durante l’emergenza coronavirus, quindi il richiamo a chi non rispetta le regole di buonsenso va doverosamente fatto”.