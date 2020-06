Piste ciclabili a Genova, Bucci: il Mit ci darà tre milioni di euro

“Sarà di quasi tre milioni di euro per Genova e di ulteriori 1,5 milioni per la Città Metropolitana” il finanziamento che arriverà dal Mit per la realizzazione di piste ciclabili.

Lo ha annunciato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

Per tutta la Liguria il finanziamento ammonta a 5,5 milioni di euro.

“Per me è un’ottima notizia – ha commentato Bucci – useremo questi soldi per il progetto e faremo le modifiche strutturali che non siamo riusciti a fare finora” alludendo alle nuove corsie ciclabili tracciate nei giorni scorsi.

Il progetto del Comune di Genova prevede la realizzazione di “130 chilometri di piste ciclabili”.

“Anche se il finanziamento – ha aggiunto Bucci – sarà spalmato in due anni tra 2020 e 2021, ci adatteremo. Mi sembra sempre una buona notizia”.