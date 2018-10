Viale B. Bisagno, nuova soletta è pronta e collaudata: a giorni apertura al traffico

“La nuova soletta di Viale Brigate Bisagno, dove il consorzio Itinera ha realizzato la prima parte di lavori del terzo lotto per la messa in sicurezza del torrente, è collaudata, tra qualche giorno riaprirà al traffico”.

Lo ha annunciato oggi il consorzio Itinera, vincitore del bando di gara per la realizzazione dei lavori, che ha inviato via Twitter una fotografia delle prove di carico effettuate attraverso grandi Tir in transito sulla nuova soletta sopra il Bisagno.

Il cantiere, quindi, prosegue avvicinandosi a Corte Lambruschini e Borgo Incrociati. Ossia le ultime zone da ‘sistemare’ per mettere in sicurezza il tratto finale del torrente genovese che ha fatto più vittime e danni durante le alluvioni in città.