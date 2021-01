Viadotto Bisagno, trovata parte di un ponteggio nel bosco

La denuncia su Facebook. Autostrade: In corso verifiche del caso

Problemi ancora con il viadotto autostradale che attraversa la Valbisagno.

Dal cantiere in essere sul Viadotto Bisagno, sulla A12, sarebbe caduto, probabilmente, a causa del forte vento, una porzione di un ponteggio.

La segnalazione è apparsa su Facebook sulla pagina Comitato Autostrade Chiare per la testimonianza di una residente della zona che avrebbe trovato l’asse di metallo nel bosco sotto il viadotto durante una passeggiata.

“Oggi dai ponteggi sul Viadotto Bisagno sono cadute delle enormi passerelle (circa 30 Kg) – scrive Chiara Ottonello sulla pagina Comitato Autostrade Chiare – una delle quali è caduta a terra. Poteva cadere pochi metri più in là e uccidere un passante. Spiegazione? OOOps… non le avevano agganciate! Sembra di essere su “Scherzi a parte”, ma lo scherzo è la nostra vita. Peccato che lo Stato italiano intervenga con forza solo a stragi avvenute.”

Autostrade per l’Italia spiega come “l’incidente sia avvenuto per il forte vento” e ha attivato subito i sopralluoghi del caso, per verificare se l’asse sia effettivamente stata staccata o se fosse stata lasciata a terra in precedenza.

Il pezzo di ponteggio è stato trovato tra la spalla del viadotto e la pila 3, in una zona boschiva non abitata.

Da un primo sopralluogo, sembra che dal ponteggio non manchi alcun elemento e questa mattina è stato avviato un ulteriore sopralluogo per una verifica ancora più approfondita con l’impresa appaltatrice che sembra dovrà montare anche in quella zona boschiva le reti protettive previste sopra le zone abitate delle Gavette.