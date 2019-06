Viabilità tra via Barabino e viale Brigata Bisagno torna nella norma

Da oggi a Genova avviene un nuovo cambio nel quartiere della Foce per quanto riguarda il traffico.

In particolare il traffico proveniente da via Carlo Barabino in direzione centro città potrà proseguire su due corsie di marcia diritto attraversando viale Brigata Bisagno.

Stessa cosa anche per il traffico per chi proviene da via Diaz in direzione levante.

Per quanto riguarda il traffico proveniente da via Diaz sarà possibile girare a destra verso corso Aurelio Saffi o in viale Brigate Partigiane.

Anche la linea Amt n. 42 attraverserà l’incrocio ripristinato su entrambe le direzioni.

In tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 km/h.