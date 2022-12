Viabilità a Chiavari nelle feste natalizie. Modifiche temporanee a viabilità e parcheggi blu a pagamento anche l’8, 11 e il 18 dicembre.

Viabilità a Chiavari nelle feste natalizie, i dettagli.

Si avvicinano le festività natalizie e, come ogni anno, scatta la pedonalizzazione temporanea di piazza Matteotti nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 7 dicembre e il 6 gennaio 2023.

Circolazione e sosta saranno vietate dalle ore 10 dei giorni prefestivi fino alle 21 dei festivi, mentre il transito veicolare verrà consentito in direzione levante-ponente tra via Entella e via Costaguta.

Per garantire ed incentivare la rotazione dei parcheggi blu si pagherà anche nelle giornate dell’8, 11 e 18 dicembre. É quanto stabilito dalle ordinanze della Polizia Municipale di Chiavari.

“Due provvedimenti in linea con quanto avvenuto gli scorsi anni – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – La temporanea pedonalizzazione di piazza Matteotti favorirà una migliore fruizione del centro storico e aumenterà la sicurezza di tutti coloro che giungeranno in città per lo shopping natalizio o per assistere al ricco calendario di eventi in programma”.