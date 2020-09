Via Rimassa, ecuadoriana aggredisce i carabinieri con una bottiglia: Tso al Galliera

Ieri i militari del Nucleo Radiomobile di Genova, su richiesta del titolare di un esercizio pubblico, sono intervenuti in via Rimassa poiché una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica stava molestando i clienti.

Alla vista delle divise, inoltre, la donna ha minacciato e opposto resistenza ai carabinieri lanciando contro di loro una bottiglia di vetro.

Bloccata e identificata in una cittadina dell’Ecuador di 38 anni, successivamente è stata denunciata in stato di libertà per ”violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e getto di cose pericolose”.

La donna è stata quindi accompagnata da sanitari della pubblica assistenza presso ospedale Galliera per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).