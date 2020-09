Focolaio tra stranieri alla Spezia, Salvatore: comunità dominicana ghettizzata

“La Regione Liguria ha emesso un’ordinanza con la quale

sono state imposte diverse restrizioni ai cittadini di Spezia in base

al crescere dei contagi da Covid-19.

Chiusure di spazi aperti e, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle mascherine a qualsiasi ora del

giorno anche all’aperto negli spazi pubblici.

Nell’area compresa tra la via Aldo Ferrari a nord, viale Amendola a

Est, viale Garibaldi a Sud e via Fiume Nord a Ovest è stato sancito il

divieto assoluto di assembramento anche con l’utilizzo della mascherina.

L’ordinanza emessa dal presidente uscente della Regione Liguria in

merito a Spezia e collegata alla crescita dei casi di Covid-19, per

ilBuonsenso non solo ghettizza la comunità dominicana che da anni si è

naturalizzata sul territorio, ma discrimina i tanti residenti italiani

presenti in quella che oggi viene considerata un’area a rischio

maggiore di contagio”.

Lo ha dichiarato ieri la capogruppo regionale Alice Salvatore (IlBuonsenso) insieme a Barbara Fidanza, Vittorio Gasparini, Fausto Zannoni.

“Ci si doveva muovere prima – ha aggiunto – quando ancora si potevano prevenire

conseguenze importanti.

Sia Toti che il sindaco Peracchini dovevano porre misure stringenti

per evitare ciò che stiamo osservando.

Un esempio tra tutti? La promozione della squadra cittadina in serie A.

Ci si doveva aspettare che avvenissero assembramenti e fare di tutto

per prevenirli.

In una zona, tra le altre cose, caratterizzata da una

forte presenza di anziani che quotidianamente si spostano per il

territorio e utilizzano i mezzi pubblici.

Bisognava agire prima e velocemente.

Per la presunzione delle amministrazioni e l’incuria ora rischiamo la

paralisi totale con tutte le conseguenze del caso”.