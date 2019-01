Via Prè in mano a loro, senegalese vende droga a ecuadoriano: arrestato

Ieri sera in via Prè i Carabinieri della Stazione Genova Maddalena, insieme al personale dell’Esercito impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, hanno arrestato in flagranza di reato per “spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti” un 31enne senegalese, di fatto in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sorpreso sorpreso dai militari mentre cedeva una dose da mezzo grammo di cocaina a un giovane ecuadoriano, in cambio di 15 euro.

Successivamente, l’africano è stato perquisito e gli sono stati trovati addosso ulteriori 5,5 grammi 5,5 di eroina e la somma di 500 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

La droga e il denaro sono stati sequestrati.