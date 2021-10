Via Pieragostini, africano spaccia hashish: arrestato dai carabinieri

L’altro giorno, nell’ambito del rafforzamento dei servizi svolti dai carabinieri a Sampierdarena per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno sorpreso in via Pieragostini un cittadino gambiano, irregolare, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, mentre cedeva varie dosi di hashish in cambio di alcune banconote da dieci euro.

L’africano è stato bloccato e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori 50 grammi di droga e un telefono cellulare.

E’ stato quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.