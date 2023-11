Ieri i carabinieri di Genova hanno arrestato in via Martiri del Turchino un 40enne italiano, con pregiudizi di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato all’interno di un’auto e sottoposto a perquisizione personale, il 40enne è stato trovato in possesso di varie dosi di cocaina e marijuana.

A seguito di successivo controllo nella sua abitazione, i carabinieri hanno recuperato ulteriori 40 grammi di cocaina e cannabis.