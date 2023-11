Vittime alluvioni, Sansa: minuto di silenzio ipocrita. Toti: vergogna

“Il leader delle minoranze in consiglio regionale, Ferruccio Sansa, profana il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del maltempo. Un gesto vergognoso che offende non soltanto i liguri, che ben conoscono questo dolore, ma tutti gli italiani”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti, a seguito della “bagarre” scoppiata in consiglio regionale a seguito delle dichiarazioni del capogruppo regionale di minoranza Ferruccio Sansa, dopo il minuto di silenzio in apertura dei lavori del consiglio regionale.

Sansa ha, in sintesi, definito il minuto di silenzio “un ricordo insincero e ipocrita, visto che in Liguria c’è chi vuole mettere i piloni di cemento nel torrente Bisagno e rendere edificabili le zone ad alto rischio alluvione”.

Il governatore Toti non era presente in aula perché a Londra per impegni istituzionali, ma è intervenuto sulle polemiche con un comunicato stampa.

“La Liguria ha assistito al meglio e al peggio in una sola mattinata – ha sottolineato Toti – da un lato, l’esempio virtuoso degli angeli del fango e degli uomini della Protezione civile partiti dalla nostra regione per aiutare cittadini e volontari toscani, travolti dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio un intero territorio.

Dall’altro lato, però, abbiamo dovuto assistere al peggio.

Non ci resta che ringraziare chi ha regalato alla politica italiana questo ulteriore esempio di equilibrio, democrazia e rispetto”.

“Chiedo scusa a nome dell’Assemblea legislativa della Liguria – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei (Lega) – per la strumentalizzazione del minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Toscana. Mi dissocio dalla parola ipocrita”.

“La maggioranza è schifata dalle parole di Sansa – ha attaccato la consigliera regionale Lilli Lauro (Lista Toti Liguria) – persone così sono indegne di rappresentare la nostra Assemblea”.

Il capogruppo della Lista Toti Liguria Angelo Vaccarezza ha chiesto di sanzionare il collega di minoranza evidenziando che per quanto riguarda le vittime delle alluvioni “è da anni che in Liguria non succede niente, vorrà dire qualcosa? Vuol dire che la Regione Liguria e la Protezione civile hanno lavorato bene”.