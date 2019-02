Via Giovannetti, rogo in casa: stanza distrutta. Danni nel resto dell’alloggio

I vigili del fuoco oggi pomeriggio sono intervenuti per un incendio in un appartamento di via Giovannetti a Genova Sampierdarena.

Il rogo si è sviluppato in una stanza di un alloggio al secondo piano di un palazzo.

I pompieri hanno issato la “scala italiana” all’esterno dell’edificio e sono riusciti a entrare da una finestra stendendo la tubazione con la sostanza schiumogena per spegnere il rogo.

Tuttavia, la stanza è andata completamente distrutta anche se il resto dell’appartamento non ha subìto ingenti danni.

Quando si sono levate le fiamme gli inquilini non erano in casa. Pertanto, non si sono registrati feriti.

Indagini in corso per stabilire le cause del rogo.