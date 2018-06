Via de Gaspari, ruba caffé al supermercato: denunciato marocchino 51enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova ieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in un supermercato di Albaro un marocchino 51enne, irregolare sul territorio nazionale, nullafacente, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Allertati da una telefonata al 112, i militari sono tempestivamente intervenuti in via De Gaspari e hanno constatato che il nordafricano aveva rubato alcune confezioni di caffè e vari prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di 20 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.